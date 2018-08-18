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Минск в четвертый раз примет международные шоссейные гонки
Ареной для спортивных состязаний станет проспект Победителей. Старт и финиш от моста у Немиги и до поселка Ждановичи. В связи с этим сегодня ГАИ ограничивает трафик в центре города утром в течение часа и днем. Схема и время изменения движения сейчас на экране. Касается это всех видов транспорта. В воскресенье проспект Победителей будет закрыт для автомобилистов с 10:30 до 13:30 на участке от Немиги и до Машерова, а с 13:30 до 18:00 до улицы Ратомской.
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