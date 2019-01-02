Менее суток остается до старта неофициального чемпионата мира по хоккею среди любителей. Завтра Минск вновь станет столицей международных ледовых баталий. 5 игровых дней, 20 матчей, 12 команд. Это юбилейный, 15-ый, Рождественский турнир любителей хоккея на приз Президента Беларуси. Турнир уже стал доброй традицией. За полтора десятка лет спортивный форум превратился в значимое событие в мировом хоккейном календаре. Помимо баталий, это еще мастер-классы для участников "Золотой шайбы" от звезд хоккея со славным прошлым, благотворительная акция "Рождественская традиция". Плюс ко всему с этого года турнир дополнит Международная хоккейная конференция, посвященная современным тенденциям развития популярной игры. А еще Рождественский турнир продолжает оставаться частью хоккейной дипломатии. В 2021 году в белорусской столице пройдет официальный чемпионат мира, и сегодня в Минске собираются влиятельные люди - многие из них войдут в состав команды Международной федерации хоккея. Кстати, из-за большого числа желающих пришлось даже вносить изменения в формате турнира. Тем временем уже прибыла основная группа хоккеистов, прошли первые тренировки. Делегации встречал и наш корреспондент Павел Капуцкий.

Он прославился голами и драками на льду. Литовский нападающий Дайнюс Зубрус за 20 лет в Национальной хоккейной лиге стал любимцем в Филадельфии, Вашингтоне и Нью-Джерси. Завтра утром он прилетит в Минск, чтобы сыграть за сборную Балтики в Рождественском турнире. И таких энхаэловцев в белорусской столице в ближайшие дни будет в достатке.

Сегодня наши корреспонденты дежурили в аэропорту. Сначала прибыли представители команды Швейцарии, которые уже в 12-ый раз сыграют в Минске. В делегации - 26 человек. Пока лучшее достижение "крестоносцев" - 4 место в 2010 году.

Кроме швейцарцев, игроки команд Финляндии, Китая, Словакии, Германии, Балкан и Международной федерации хоккея. Один из ее представителей - уроженец Воскресенска Евгений Гусин. В 90-ые эмигрировал в Израиль. Семь последних лет был главой Национальной федерации хоккея этой страны.

Еще накануне рейсом из Абу-Даби в Беларусь прилетела команда Объединенных Арабских Эмиратов, а вместе с хоккеистами три фигуристки.

На конькобежном стадионе "Минск-Арены" они проведут 17-дневный сбор перед чемпионатом Европы по фигурному катанию, который пройдет в Минске. Помогать спортсменкам будут белорусские тренеры. Это новый вектор сотрудничества между Эмиратами и Президентским спортивным клубом.

Фигурным катанием спортивная Беларусь будет жить с 21 по 27 января, а пока хоккей. За всю историю Рождественского турнира занять первое место удавалось двум командам: команда Президента -11-кратная победительница, Россия -3-кратная. Но в последние годы пьедестал становится все более непредсказуемым. Например, прошлой зимой с бронзой из Минска уехала команда ОАЭ. Развивать хоккей в этой стране помогают белорусы.

Главный тренер Швейцарии за полчаса до начала тренировки напутствует команду. В составе почти все бывшие профессионалы. Ромео Маттиони выступал за "Билль", "Берн", "Амбри-Пиотту".

Долгое время на турнире был стандартный формат с 8 командами, но в этот раз 12. Все-таки до чемпионата мира два года, организаторам нужно готовиться. Да и Рождественский турнир юбилейный - 15-ый. Желающих сыграть в Минске много. В каждой группе по три коллектива. Лучший выйдет в полуфинал.

Все матчи Рождественского турнира пройдут на двух площадках, но в одном спорткомплексе – "Чижовка-Арена". Это значит, болельщикам не придется ездить из одной точки города в другую. Минус, пожалуй, в том, что некоторые встречи пересекаются по времени. По-другому составить календарь трудно, ведь хоккея в ближайшие дни будет много.

Это расписание первого соревновательного дня. Откроют Рождественский турнир на малой площадке игроки Словакии и Швейцарии. Через полчаса на главном льду битва Объединенных Арабских Эмиратов и сборной Балкан. В полшестого церемония открытия, а затем еще две игры: Финляндия - Германия и Беларусь против команды Международной федерации хоккея.

Делить лед взрослые любители снова будут с подрастающими. На малых площадках "Чижовка-Арены" и Дворца спорта пройдет Республиканский финал "Золотой шайбы" в возрастной группе 2002- 2004 годы рождения. А в воскресенье передача опыта будет в чистом виде - поигравшие в НХЛ хоккеисты дадут мастер-класс юным белорусам.