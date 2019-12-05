Минск впервые примет главный этап Лиги чемпионов по мини-футболу - "Финал четырех"

В конце апреля 2020 года за приз главного континентального клубного турнира по мини-футболу в белорусской столице поспорят два испанских клуба - "Барселона" и "Мурсия", а также два представителя России - "Тюмень" и московский КПРФ. Турнир пройдет на площадке "Минск-Арены". Полуфиналы состоятся 22 или 23 апреля, решающий поединок - 24 или 25 апреля.



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