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Минск впервые принимает чемпионат Европы по фигурному катанию
С сегодняшнего дня Беларусь - центр фигурного катания Европы. Один из главных топ-турниров Минск принимает впервые. К нам едут лучшие фигуристы континента, в том числе и олимпийские чемпионы. Всего более сотни спортсменов. Завтра из Москвы прилетит и пара, которая представит Беларусь - Юрий Гулицкий и Анна Кубликова. В мужском одиночном катании нашу страну представит Яков Зенько. Сегодня и завтра на льду "Минск-Арены" проходят официальные тренировки, а в среду начнутся первые соревнования. Грациозные танцы на льду увидят и зрители телеканала "Беларусь 5". Главный медиахолдинг страны покажет чемпионат Европы в максимальном объеме и прямом эфире.
Кристина Камыш о предстоящем красивом празднике на льду.
В Национальном аэропорту Минск с воскресенья без устали дежурят журналисты. В Беларусь прибывают делегации на чемпионат Европы по фигурному катанию. Вместе со спортсменами (а их более сотни) летят тренеры и обслуживающий персонал - всего около 500 человек. Сегодня нарасхват у прессы вот этот фигурист.
Испанец Хавьер Фернандес - бронзовый призер Олимпийских игр в Пхенчхане, двукратный чемпион мира и шестикратный чемпион Европы. В Минске Хавьер будет бороться, конечно же, за седьмое золото подряд. А еще именно в Беларуси (что почетно) Фернандес завершит свою профессиональную карьеру.
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