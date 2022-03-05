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"Минская лыжня - 2022" соберет более сотни участников в Раубичах - в программе 4 эстафетные гонки

Настоящий праздник для любителей здорового образа жизни стартует в Раубичах менее чем через два часа. "Минская лыжня - 2022" в этом году соберет более сотни участников. В программе традиционного старта 4 эстафетные гонки. Первая из них начнется уже в 11 часов. 4 круга по 2 километра преодолеют команды. Что касается лыжни, то она в идеальном состоянии, несмотря на достаточно теплую погоду.

Позаботились организаторы и о болельщиках. В Мекке белорусского биатлона организуют фуд-корт и развлекательную программу. Так что, поторопитесь, скучно здесь точно не будет.

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