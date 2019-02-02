"Минская лыжня" меняет формат

На следующих выходных будет по-спортивному жарко не только в Раубичах, но и в столичном микрорайоне Веснянка. В субботу - 9 февраля - на лыжероллерной трассе пройдет "Минская лыжня". Формат соревнований несколько изменен. Точнее, дополнен. Будет еще биатлонная эстафета. Это дистанция 3 километра 600 метров и 2 огневых рубежа. На одном из футбольных полей уже возвели стрельбище и пулеуловители. Сегодня трассу инспектировали атлеты-любители. Министерство спорта и туризма совместно со структурными ведомствами провели спартакиаду.

Итак, 9 февраля "Минская лыжня" стартует в 11 утра. После окончания биатлонной эстафеты пройдут лыжные гонки. Затем массовые старты для всех желающих. Организаторы подготовили и культурно-развлекательную программу.