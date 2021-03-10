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"Минская лыжня" пройдет в субботу в Раубичах

Большой зимний спортивный праздник под хорошо знакомым названием "Минская лыжня" в эту субботу пройдет в Раубичах. Без должной подготовки даже в любительских соревнованиях не выступить. Поэтому в регионах уже прошли свои спартакиады и состязания по лыжным гонкам и биатлону.

Организаторы "Минской лыжни" приготовили ее участникам и болельщикам массу сюрпризов

В самом спорткомплексе уверены, что даже возможный плюс на термометре не помешает успешно провести соревнования.

Традиционно "Минская лыжня" подводит черту под зимним сезоном. Несмотря на любительский статус, проходит в яркой и красивой борьбе.

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