3.39 RUB
3.39 USD
3.58 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
"Минская лыжня" пройдет в субботу в Раубичах
Большой зимний спортивный праздник под хорошо знакомым названием "Минская лыжня" в эту субботу пройдет в Раубичах. Без должной подготовки даже в любительских соревнованиях не выступить. Поэтому в регионах уже прошли свои спартакиады и состязания по лыжным гонкам и биатлону.
Организаторы "Минской лыжни" приготовили ее участникам и болельщикам массу сюрпризов
В самом спорткомплексе уверены, что даже возможный плюс на термометре не помешает успешно провести соревнования.
Традиционно "Минская лыжня" подводит черту под зимним сезоном. Несмотря на любительский статус, проходит в яркой и красивой борьбе.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
Водителя большегруза, ремонтировавшего свой автомобиль, сбил микроавтобус - обзор ДТП
Дом сгорел из-за самодельной электроплиты, супружескую пару от пожара спасла бессонница - обзор ЧП
Ребенок пострадал под колесами авто, девушка перебегала на красный и погибла - обзор ДТП
В реке утонули 2 рыбака, рука ребенка застряла в батарее, безработная надышалась дымом - обзор ЧП