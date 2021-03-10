"Минская лыжня" пройдет в субботу в Раубичах

Большой зимний спортивный праздник под хорошо знакомым названием "Минская лыжня" в эту субботу пройдет в Раубичах. Без должной подготовки даже в любительских соревнованиях не выступить. Поэтому в регионах уже прошли свои спартакиады и состязания по лыжным гонкам и биатлону.



