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Минская "Юность" и "Динамо-Молодечно" стали фарм-клубами минского "Динамо"

Важные новости продолжают приходить из штаб-квартиры Федерации хоккея Беларуси. Так, стало известно, что обладатель Кубка Руслана Салея - минская "Юность" и "Динамо-Молодечно" стали фарм-клубами минского "Динамо". Об этом были подписаны соответствующие соглашения, сообщил журналистам новый главный тренер Михаил Захаров во время брифинга.

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