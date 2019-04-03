ЭкономикаПолитикаПрезидентОбществоТехнологииКультураРегионыПроисшествияЗдоровьеСпортВ миреКругозорТелеграм новости
ФутболЕдиноборстваБиатлонВолейболГандболПлаваниеХоккейАвтоспортТеннис

Минская "Юность" и гродненский "Неман" на телеканале "Беларусь 5" в 19:50

Интрига в белорусском хоккее близится к разрешению. Именно сегодня состоится первый финальный матч отечественной Экстралиги. На льду вновь сойдутся минская "Юность" и гродненский "Неман". Возьмут ли реванш столичные хоккеисты? Ответы в прямом эфире на телеканале "Беларусь 5". Начало трансляции в 19:50.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все