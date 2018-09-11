"Юность" и "Неман" сегодня сыграют первые матчи в чемпионате Беларуси по хоккею

Минская "Юность" и гродненский "Неман" сегодня сыграют первые матчи в чемпионате Беларуси по хоккею. Из-за участия в Лиге чемпионов старт клубов в национальном первенстве был отложен. "Неман" в Гродно примет "Лиду", а команда Михаила Захарова в Солигорске сыграет с "Шахтером". Это центральная встреча игрового дня. Прямая трансляция на телеканале "Беларусь 5" начнется в 18:50.