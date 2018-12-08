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Минская "Юность" победила "Лиду" - 2:0

В очередном матче чемпионата страны по хоккею в группе "А" минская "Юность" победила "Лиду" - 2:0. Дубль оформил Егор Гайнетдинов. После 30 игр команда Михаила Захарова лидирует в турнирной таблице - 76 баллов в активе, опережая идущего вторым солигорский "Шахтер" на 10 пунктов.

Уже завтра "Юность" на "Чижовка-Арене" примет гродненский "Неман". Начало поединка в 14:30.

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