В очередном матче чемпионата страны по хоккею в группе "А" минская "Юность" победила "Лиду" - 2:0. Дубль оформил Егор Гайнетдинов. После 30 игр команда Михаила Захарова лидирует в турнирной таблице - 76 баллов в активе, опережая идущего вторым солигорский "Шахтер" на 10 пунктов.