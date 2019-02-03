Лидер первенства Беларуси по хоккею - минская "Юность" - принимает действующего чемпиона страны - гродненский "Неман". В турнирной таблице столичные опережают оппонента на 14 очков, но провели на матч больше. Прямая трансляция центральной встречи тура начнется в 14:40 на телеканале "Беларусь 5".