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Минская "Юность" принимает действующего чемпиона страны - гродненский "Неман"

Лидер первенства Беларуси по хоккею - минская "Юность" - принимает действующего чемпиона страны - гродненский "Неман". В турнирной таблице столичные опережают оппонента на 14 очков, но провели на матч больше. Прямая трансляция центральной встречи тура начнется в 14:40 на телеканале "Беларусь 5".

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