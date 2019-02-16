Минская "Юность" против "Немана" в 12:20 на "Беларусь 5"

Станет ли минская "Юность" недосягаемой для соперников в чемпионате страны по хоккею? Сегодня пройдет очередной тур Экстралиги, где главным украшением будет борьба столичной команды и "Немана". Совсем недавно, в четверг, клубы встречались в Гродно. И тогда "черно-красные" уступили гостям только в серии буллитов. В турнирной таблице лидер "Юность" впереди "Немана", который располагается на второй строке, на 19 очков. В прямом эфире классику белорусского хоккея покажет телеканал "Беларусь 5". Начало в 12:20.