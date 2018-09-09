Минская "Юность" против "Рэд Бул Мюнхена". Трансляция на "Беларусь 5"

Взять реванш за поражение на выезде. Минская "Юность" на льду "Чижовка-Арены" сегодня принимает "Рэд Бул Мюнхен" в матче четвертого тура хоккейной Лиги чемпионов. После трех игр коллектив Михаила Захарова располагается на 3-м месте в группе В - 3 очка; 6 очков и вторая позиция - у команды из Мюнхена. У "Юности" есть хороший шанс догнать немцев. Для этого сегодня нужно побеждать дома. Итак, в 16:50 прямая трансляция встречи начнется на "Беларусь 5".