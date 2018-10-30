Минская "Юность" сегодня принимает солигорский "Шахтер"

Центральный матч тура в чемпионате Беларуси по хоккею сегодня пройдет в Минске. Лидер - местная "Юность" - принимает вторую команду регулярки - солигорский "Шахтер". В нынешнем розыгрыше коллективы встречались трижды, две виктории праздновали "медведи", но последняя встреча клубов осталась за "горняками". В турнирной таблице "Шахтер" отстает от "Юности" на три очка, провел на матч больше. Получится ли у гостей догнать оппонента, узнаем из трансляции на "Беларусь 5", начало в 19:40.