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Минская "Юность" сегодня сыграет с финским клубом "Лахти Пеликанс"

Внимание болельщиков белорусского спорта сегодня будет приковано к лигочемпионскому поединку между минской "Юностью" и финским клубом "Лахти Пеликанс". И наша команда в шаге от выхода в плей-офф турнира. Победа в основное время гарантирует "Юности" место в нокаут-раунде, при этом на параллельный матч в Лозанне оглядываться будет не нужно.

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