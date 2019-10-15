Минская "Юность" сегодня сыграет с финским клубом "Лахти Пеликанс"

Внимание болельщиков белорусского спорта сегодня будет приковано к лигочемпионскому поединку между минской "Юностью" и финским клубом "Лахти Пеликанс". И наша команда в шаге от выхода в плей-офф турнира. Победа в основное время гарантирует "Юности" место в нокаут-раунде, при этом на параллельный матч в Лозанне оглядываться будет не нужно.