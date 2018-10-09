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Минская "Юность" сегодня в Финляндии встретится с ТПС. Прямая трансляция в 18:50

Минская "Юность" сегодня продолжит выступление в хоккейной Лиге чемпионов. В пятом туре группового этапа белорусы в Финляндии встретятся с клубом ТПС. Команды делят третье и четвертое места в квартете B. А чтобы оказаться в плей-офф, нужно подняться как минимум на вторую строчку. Пока же в лидерах немецкий "Мюнхен" и шведский "Мальме". Прямая трансляция матча ТПС - "Юность" начнется в 18:50 на телеканале "Беларусь 5".   

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