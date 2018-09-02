Минская "Юность" в гостях против шведского "Мальме" в 15:55 на "Беларусь 5"

Продолжаем следить за выступлением белорусских клубов в Лиге чемпионов. С 15:55 в эфире телеканала "Беларусь 5" встреча минской "Юности" в гостях против шведского "Мальме". "Неман" примет швейцарский "Цуг" позже, однако главный спортивный канал страны будет вести перекличку прямых трансляций.