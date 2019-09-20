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Минские "Цмокі" постараются продолжить борьбу в баскетбольной Лиге чемпионов

Ответный матч против финского "Карху" первого раунда квалификации уже идет."Беларусь 5" покажет встречу со второй половины, в 19:45 - сразу после окончании трансляции из Баку, где проходит лицензионный чемпионат мира по художественной гимнастике. В первой игре "Цмокі" уступили 86:93.

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