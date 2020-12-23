Минские "Цмокі" сыграют с кубанским "Локомотивом"

Баскетболисты столичных "Цмоков" сегодня в рамках регулярного чемпионата Единой Лиги ВТБ попробуют в Краснодаре обыграть местный "Локомотив-Кубань", на данный момент пятую команду турнирной таблицы. Стартовый свисток прозвучит в 19:30. За ходом поединка в прямом эфире смотрите на телеканале "Беларусь 5". "Драконы" пока занимают 12 место в лиге.