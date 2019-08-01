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Минские "зубры" - новый фрам-клуб столичного "Динамо"

Команда будет выступать в Высшей лиге чемпионата Беларуси. Костяк сформируют воспитанники школы. Главным тренером минских "зубров" назначен Артем Ботвенков. Сообщает официальный сайт бело-синих. Цель создания клуба - обеспечить переход перспективных игроков из динамовской детско-юношеской школы, подчеркивает Дмитрий Басков.

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