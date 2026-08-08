Минский полумарафон - 2026: "Вау-город" ждет бегунов

Краткий пересказ от ИИ

Не за горами еще один старт. 6 сентября столица примет самое массовое беговое событие страны - Минский полумарафон. Организаторы ждут рекордное количество участников. К тому же фестиваль спорта и здорового образа жизни обещает запомниться обновлением фирменных цветов, дизайна медалей и слогана в нынешнем сезоне. В качестве подготовки к старту каждые выходные проводятся открытые бесплатные тренировки.

До Минского полумарафона осталось менее месяца.

"Это тот вид спорта, в котором ты получаешь позитив, энергию и заряд эмоций, хорошая компания, хорошее общение", - считает будущий участник полумарафона Сергей.

"Меня втянули, я сразу смотрела, а потом потихонечку так тоже втянулась, хоть небольшие дистанции, но тоже бегать", - рассказала участница минского полумарафона Елена.

В Минском полумарафоне ее мужчина Александр готовится к дистанции в 10 километров. "В прошлом году я был бронзовым призером в своей возрастной категории. В этом году постараюсь также свой результат подтвердить", - надеется он.

Почему белорусы выбирают бег? Причин можно назвать массу! Но Минский полумарафон уже давно вышел за рамки обычного спортивного события. Для страны это уникальный день в году, когда столица меняет привычный ритм жизни, центральные улицы города становятся пространством для движения, а участники - главными героями. И дата нового старта - 6 сентября - стремительно приближается.

Дмитрий Демидик, зампредседателя Белорусской федерации легкой атлетики:

"В этом году мы ожидаем самое большое за последнее время количество участников и количество стран. На текущий момент у нас уже 24 страны заявились. В прошлом году это было 16 стран. Зарегистрировано порядка 13 тыс. участников, но мы знаем, что пик приходится на август. Всех призываю регистрироваться заранее, потому что ближе к сентябрю уже все слоты закончатся".

Год назад, к слову, слоты закончились за неделю до дня проведения полумарафона. К грядущему событию был изменен и фирменный стиль. Теперь "Оранжевый - хит сезона"! На выбор, напомним, бегунам предложено три дистанции: 5, 10 и 21 километр.

Ольга Немогай, бронзовый призер чемпионата Европы по кроссу в смешанной эстафете:

"Надо все же потренироваться. Если месяц еще есть, все же мы выбираем самую маленькую дистанцию в 5 километров. Приходя к нам на тренировки, которые мы организовываем по субботам, можно потихоньку набрать форму".

Слоган минского полумарафона: "Вау-город", "Вау-день", "Вау-ты", а еще проходят "Вау-тренировки". С середины июля на площадках президентского спортивного клуба "Спорт для всех" проводятся открытые городские занятия с профессиональными атлетами.

Виктория Минчукова, пресс-секретарь Белорусской федерации легкой атлетики:

"Нам очень нравится название проекта "Спорт для всех", потому что бег для всех. Это самый простой вид физической активности. Мы бежим вместе, Минский полумарафон для всех. Где-то 5-6 тренировок мы провели в разных локациях Минска. 30 человек - лимит участников на каждую тренировку, и он у нас закрывается буквально за 15 минут. Чтобы попасть на тренировку, нужно зайти на сайт runin.by. В понедельник в 11 утра открывается регистрация на субботнюю тренировку. И буквально за 15 минут она закрывается".

И для профессиональных бегунов тоже есть приятные новости. В этом году призовой фонд Минского полумарафона значительно увеличен, что говорит об амбициях фестиваля выходить на международные стандарты поддержки атлетов. Встречаемся на дистанции все вместе совсем скоро.