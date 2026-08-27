Минский полумарафон: до главного бегового события осталось 10 дней

Более недели осталось до главного бегового события осени. 11-й Минский полумарафон на столичных улицах соберет свыше 30 тыс. участников из 39 стран. Однако организаторы уверены, что география спортивного праздника еще расширится.

На данный момент уже закрыта регистрация на дистанцию в 3 км. Но еще остались слоты для тех, кто все же решится проверить себя на полном маршруте в 21 км 97 м, а также на дистанциях в 10 и 5 км.

"Наши участники понимают, что нужно заниматься собой, тренировать себя, заботиться о своем здоровье прежде всего самым доступным видом спорта - бегом. Поэтому, как только становится тепло, мы видим в парках людей, которые просто занимаются бегом. Первые выйдут на старт в 09:00 на дистанцию 10 км, потом стартует самая выносливая дистанция - 21 км", - отметил председатель Белорусской федерации легкой атлетики Иван Тихон.

Ольга Немогай, бронзовый призер чемпионата Европы по кроссу в смешанной эстафете, амбассадор "Минского полумарафона":

"Чтобы это все прочувствовать и понять атмосферу, нужно выйти на дистанцию. Не бояться, а попробовать себя с минимальной дистанции и понять, насколько это классно".

Минский полумарафон пройдет 6 сентября. А 29 августа в ядре олимпийского стадиона "Динамо" состоится заключительная "Вау-тренировка". Чтобы присоединиться, нужно предварительно пройти регистрацию на сайте runin.by. Количество мест ограничено.