Минский полумарафон соберет свыше 30 тыс. участников. Дистанции вновь пройдут по главным магистралям Минска, а финиш традиционно будет ждать в чаше олимпийского стадиона "Динамо".

До старта главного бегового события в году остается чуть более трех недель.

"Старт, как обычно, будет организован на ул. Кирова, где соберется в этом году более 30 тыс. участников, а зрителей, мы рассчитываем, будет около 70 тыс.", - обозначил председатель Белорусской федерации легкой атлетики Иван Тихон.