Минский триатлон - 2026 объединил участников из 12 стран

Белорусская столица по-спортивному начала субботнее утро 25 июля. В 9:00 возле аквапарка "Лебяжий" был дан старт заплыву на 5 км. А спустя некоторое время все желающие отправились на аналогичную дистанцию, но уже по суше.

Соревнования продолжаются. Сегодня абсолютно каждый, от профессионала до любителя, смог найти забег или заплыв по силам. Спортивный праздник объединил представителей 12 стран. Помимо белорусов и россиян принять участие захотели гости из Германии, Азербайджана, Китая, Египта и не только. Минский триатлон с каждым годом расширяет географию.

Дмитрий Толкачев, председатель Белорусской федерации триатлона: "Организаторская команда у нас очень сильная. Подготовка к мероприятию начинается за полгода. В этом году мы проводим забеги совместно с Федерацией легкой атлетики, планируем в следующем году объединиться с Федерацией плавания - заплывы на открытой воде мы сегодня уже проводим. Ну и в целом, душа этого мероприятия - это основное, что привлекает людей".

Уже финишировали все участницы забега Lady Run.

"Я сорок лет в спорте, и без спорта не представляю своей жизни, - поделилась одна из них. - Ребята, все обязательно ведем здоровый образ жизни: ходим пешком, приседаем, хоть что-то делаем!"

"Бег - это неотъемлемая часть моей жизни. Тем, кто начинает бегать, советую не откладывать на завтра. Встаем, берем кроссовки, улыбаемся и идем бегать!" - призвала еще одна участница.

26 июля на старты выйдут те, кто заявился на дистанции "Половинка", "Олимпик" и "Спринт". А около 5 утра, когда почти вся Беларусь еще будет спать, на старт выйдут железные люди - те, кто решился испытать себя на дистанции в 226 км, включающей также плавание, велогонку и бег.

Данная дистанция в нынешнем году на Минском триатлоне заявлена впервые.