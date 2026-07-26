Минский триатлон - 2026: спортсмены отправились на дистанцию 226 км

Спортсмены отправились по маршруту уже в 5 утра. Участникам необходимо преодолеть 3 км 800 м вплавь, затем 180 километров на велосипеде и 42 км 200 м бега. Как отметили организаторы, первого финишера непростой дистанции стоит ожидать спустя 8 с половиной часов с момента старта. В районе 13:00 мы узнаем имя первого триумфатора.

Также сегодня был дан старт дистанции "Половинка" - 113 километров. Немного позднее на маршруты отправятся участники в дисциплинах "Олимпик" и "Спринт".