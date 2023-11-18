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Минский Дворец художественной гимнастики принимает турнир памяти Ларисы Годиевой
Минский Дворец художественной гимнастики в эти дни принимает турнир памяти заслуженного тренера Советского Союза Ларисы Годиевой. За два дня будет разыграно 15 комплектов наград. На состязаниях заявлено более двухсот граций. Представлены команды из всех областей Беларуси, также приехали сборные из четырех регионов России. Накануне соревновались девочки от семи до десяти лет, а сегодня на ковре юниорки.
Спортсмены должны ошибаться, потому что на этих ошибках они учатся. Очень хорошо, что есть такой уровень детского турнира. Не все взрослые соревнования бывают у нас такого уровня.
Лариса Годиева в свое время была старшим тренером сборной команды Беларуси. В 1978 году она открыла первую на территории Советского Союза специализированную детско-юношескую школу олимпийского резерва по художественной гимнастике. И в этом году учреждению исполнилось уже 45 лет. Его воспитанницы завоевали 8 медалей Олимпийских игр, более 60 наград чемпионатов мира и Европы.
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