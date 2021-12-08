Минский хоккейный клуб "Динамо" принимает "Витязь"

Удастся ли хоккеистам столичного "Динамо" повторить викторию пятидневной давности над "Витязем", узнаем совсем скоро. Команда Крейга Вудкрофта в эти минуты принимает коллектив из Подмосковья на "Минск-Арене". 3 декабря, напомним, белорусы в гостях уверенно победили "Витязь", 5:2. Прямую трансляцию встречи ведет телеканал "Беларусь 5". Болеем за "Динамо" вместе.