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Минский хоккейный клуб "Динамо" завершает дальневосточное турне матчем с "Адмиралом"
Минское "Динамо" сегодня завершает дальневосточное турне в регулярном сезоне КХЛ. Во Владивостоке "зубры" встретятся с "Адмиралом", который, к слову, возглавляет белорусский специалист Александр Андриевский. 17 октября клубы провели матч на "Минск-Арене", и он остался за нашей командой - 3:2. Получится ли у команды Крэйга Вудкрофта на мажорной ноте завершить тяжелый выезд, по ходу которого в пассиве уже два поражения - от "Сибири" и "Амура", узнаем из прямой трансляции на телеканале "Беларусь 5". Начало в 12:20.
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