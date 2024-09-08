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Минский полумарафон - 2024 стартовал. Какие новшества предложили организаторы соревнований
В воскресенье, 8 сентября, белорусская столица проводит одно из самых массовых и зрелищных событий спортивного года - Минский полумарафон. Первыми тысячи любителей бега вышли на старт десятикилометровой дистанции. Стартуют участники с улицы Кирова, а финишной точкой станет легкоатлетическое ядро Национального олимпийского стадиона "Динамо".
Легкоатлетический забег, который по праву можно считать визитной карточкой страны, по словам организаторов, в этот раз соберет около 20 тысяч участников.
Чем удивят сейчас?
Главное новшество-эстафета на 21,097км. Три участника бегут по 5км, а последний-6,097км. Заявились 17квартетов. Организаторы уверены: такой формат найдет поклонников и соберет больше выступающих вдальнейшем, пишет портал "Минск-Новости".
Другое нововведение-церемония награждения намечена на поле стадиона "Динамо". К слову, год назад на его беговые дорожки перенесли финиш, и участники положительно отреагировали на этот шаг.
На тренировочном поле "Динамо" разместят информационно-развлекательные площадки. Они будут действовать с 9:00 до 16:00. Детей ивзрослых ожидают конкурсы, интерактивные игры, много подарков. Кульминация-розыгрыш 10велосипедов.
На Минском полумарафоне - 2024 ожидают серьезную армию любителей бега из 11стран. На 21км выступят 2,5тыс. участников, на10,5км-3тыс., на 5км-12тыс., в семейном забеге- 2тыс. детей ипочти столько же родителей.
Время старта на дистанциях Минского полумарафона- 2024 выглядит следующим образом:
- 9:00-10,5км;
- 10:00-21,097км + эстафета;
- 13:00-5км;
- 14:30-семейный забег (1,5км).
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