Минский полумарафон - 2024 стартовал. Какие новшества предложили организаторы соревнований

В воскресенье, 8 сентября, белорусская столица проводит одно из самых массовых и зрелищных событий спортивного года - Минский полумарафон. Первыми тысячи любителей бега вышли на старт десятикилометровой дистанции. Стартуют участники с улицы Кирова, а финишной точкой станет легкоатлетическое ядро Национального олимпийского стадиона "Динамо".

Легкоатлетический забег, который по праву можно считать визитной карточкой страны, по словам организаторов, в этот раз соберет около 20 тысяч участников.

Чем удивят сейчас?

Главное новшество-эстафета на 21,097км. Три участника бегут по 5км, а последний-6,097км. Заявились 17квартетов. Организаторы уверены: такой формат найдет поклонников и соберет больше выступающих вдальнейшем, пишет портал "Минск-Новости".

Другое нововведение-церемония награждения намечена на поле стадиона "Динамо". К слову, год назад на его беговые дорожки перенесли финиш, и участники положительно отреагировали на этот шаг.

На тренировочном поле "Динамо" разместят информационно-развлекательные площадки. Они будут действовать с 9:00 до 16:00. Детей ивзрослых ожидают конкурсы, интерактивные игры, много подарков. Кульминация-розыгрыш 10велосипедов.

На Минском полумарафоне - 2024 ожидают серьезную армию любителей бега из 11стран. На 21км выступят 2,5тыс. участников, на10,5км-3тыс., на 5км-12тыс., в семейном забеге- 2тыс. детей ипочти столько же родителей.



Время старта на дистанциях Минского полумарафона- 2024 выглядит следующим образом: