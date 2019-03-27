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Минский полумарафон получил серебряный лейбл от Международной ассоциации легкоатлетических федераций
Минский полумарафон официально получил серебряный лейбл от Международной ассоциации легкоатлетических федераций. Это, безусловно, повышает статус белорусского забега. Для достижения такого результата пришлось выполнить ряд строгих требований, всего их было около 40. Одним из них стало увеличение призового фонда до 60 тысяч долларов. В этом году V Минский полумарафон пройдет 15 сентября. А его девизом станет слоган "Бежим вместе".
И официально именно сегодня стартовала регистрация на забег. Советуем поспешить, потому что, во-первых, на самую популярную дистанцию 5 километров 500 метров количество номеров будет ограничено. А чем ближе старт полумарафона, тем выше взнос для участия. Пока цена варьируется от 12 рублей за пятикилометровую дистанцию до 45 за участие, собственно, в полумарафоне. По традиции есть категория участников, которая освобождена от стартового взноса. Дистанция забегов останется неизменной.
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