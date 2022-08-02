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Минский полумарафон состоится 11 сентября - чем в этом году удивит мероприятие?
Сегодня официально дан обратный отсчет до старта Минского полумарафона, который состоится по традиции в начале осени - в этом году 11 сентября.
Андрей Козлов о том, каким будет ближайший полумарафон.
Каждый отдельно взятый Минский полумарафон - это своя увлекательная история. Совершенно для каждого. Но сейчас и различного рода забегов в стране масса. Вот только прошел триатлон, например.
О вкусах не спорят, разновидность календаря подстроится под потребности каждого. Кому уже мало просто бежать по равнинной местности, может выбрать что-то другое, допустим, с препятствиями, которые попробуй да пройди, а ведь бег - это продуктивный наркотик. Если он стал твоей частью, то уже не отпустит никогда.
Иван Тихон, председатель Белорусской федерации легкой атлетики:
Иван Тихон бежит. А как же не бежать, если мы организуем личным примером.
В прошлом большой спортсмен, а ныне глава Белорусской федерации легкой атлетики Иван Тихон продолжает развивать не только профессиональный вид спорта, но и любительский. И вот небольшие и интересные планы.
Иван Тихон, председатель Белорусской федерации легкой атлетики:
Планируем в следующем году создать легкоатлетическую лигу для любителей, где будет календарь соревнований, где каждый сможет участвовать, набирать баллы. К концу года будут подведены итоги, люди будут награждены.
Сегодня же представили все атрибуты Минского полумарафона, о которых чуть позже и подробно. А вот наверняка главная особенность. Вот эта знаменитая арка в римском стиле архитектора Барща 11 сентября будет как ориентир. Ведь впервые в истории проведения Минского полумарафона состоится как старт соревнований, так и его финиш.
Минский полумарафон проходит в Беларуси с 2015 года.
Все уже привыкли, что Дворец спорта стал опорной точкой вот такой огромной группы спортсменов-любителей. На какое-то время эстафету примет стадион "Динамо", что очень символично.
Что получат участники Минского полумарафона - 2022?
Обладатель пакета участника получит и вот такую симпатичную футболку со знаковыми архитектурными достопримечательности нашей столицы. Ведь особенность нашего полумарафона в том, что город можно увидеть с совершенно необычных точек и особенно туристам.
Олег Андрейчик, замминистра спорта и туризма Беларуси:
Это событие не только в спорте профессиональном. Это событие для всех любителей спорта, для почитателей ЗОЖ. Бег становится брендом, в том числе и нашей страны.
Дистанции три. Самая большая группа, ориентируются на 8000, в 5 километров стартует уже в полдень. Маршрут пройдет здесь. Изображение дистанций на 10 километров - маршрут протянется до привычного отрезка по улице Машерова вблизи парка Победы.
Карта на 21 с небольшим километров. Там участники добегут до развязки на улице Орловской и проспекта Пушкина. Центральные артерии Минска, естественно, будут перекрыты, не беспокойтесь.
Регистрация началась и ждать не стоит. В квоте решено в этом году ограничить в отметке 11 000 человек (вероятность участия и марафонцев из Кении). Но медали получит, конечно же, каждый, в них есть кое-что особенное.
Иван Тихон, председатель Белорусской федерации легкой атлетики:
Так случилось, что именно семь лет назад в Беларуси стали массово запускаться различного рода любительские забеги. На них подрастает первое поколение. Дети стали частью бегового движения всей нашей с вами страны. И это красиво.Кстати, завтра первая в сезоне тренировка Dream Team, она пройдет на "Динамо". Отсчет до главного старта бегового сезона в Республике Беларусь пошел на дни.
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