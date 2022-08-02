Минский полумарафон состоится 11 сентября - чем в этом году удивит мероприятие?

Иван Тихон бежит. А как же не бежать, если мы организуем личным примером.

Сегодня официально дан обратный отсчет до старта Минского полумарафона, который состоится по традиции в начале осени - в этом году 11 сентября.о том, каким будет ближайший полумарафон.Каждый отдельно взятый Минский полумарафон - это своя увлекательная история. Совершенно для каждого. Но сейчас и различного рода забегов в стране масса. Вот только прошел триатлон, например.О вкусах не спорят, разновидность календаря подстроится под потребности каждого. Кому уже мало просто бежать по равнинной местности, может выбрать что-то другое, допустим, с препятствиями, которые попробуй да пройди, а ведь бег - это продуктивный наркотик. Если он стал твоей частью, то уже не отпустит никогда.