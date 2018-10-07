Минский СКА терпит поражение от "Порту", 29:34

Минский СКА терпит поражение от "Порту" в первом матче 2 раунда квалификации Кубка ЕГФ - 29:34. По 5 мячей в составе «армейцев» оформили Дмитрий Никуленков и Никита Вайлупов. Ответная игра пройдет 13 октября в Минске.