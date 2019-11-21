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Минский СКА уступил немецкому гранду - Райн Некар Левену
И в этом году без группового этапа. Минский СКА в ответном матче третьего квалификационного раунда Кубка ЕГФ крупно уступил немецкому гранду Райн Некар Левену, 17:29. Самый результативный в белорусской команде - Вячеслав Бохан, 4 мяча. В воскресенье в Минске, напомним, "львы" тоже победили, 32:28. Таким образом команда из Германии продолжит выступление на групповом этапе, СКА заканчивает еврокубковый сезон.
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