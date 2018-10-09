Минский стадион "Динамо" получил от УЕФА максимальную четвертую категорию

Это стало возможным после инспекции сооружения, которая была проведена в июне этого года. Теперь на "Динамо" можно проводить матчи Лиги наций, квалификаций чемпионата мира и Европы с участием национальных сборных, а также встречи групповых раундов и плей-офф Лиги чемпионов и Лиги Европы. Напомним, ранее четвертую категорию получила "Борисов-Арена".