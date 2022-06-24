Минский "Строитель" сыграет в чемпионате России по волейболу в грядущем сезоне. Об этом сообщает пресс-служба клуба. Столичные уже включены в состав участников первенства. Всего в турнире примут участие 16 команд. "Строитель" уже выступал в чемпионате России десять лет назад и тогда занял 13-е место. В прошедшем сезоне минчане стали серебряным призером в Беларуси. Чемпионский титул - у солигорского "Шахтера".