3.42 RUB
3.34 USD
3.57 EUR
ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Минский "Строитель" сыграет в чемпионате России по волейболу
Минский "Строитель" сыграет в чемпионате России по волейболу в грядущем сезоне. Об этом сообщает пресс-служба клуба. Столичные уже включены в состав участников первенства. Всего в турнире примут участие 16 команд. "Строитель" уже выступал в чемпионате России десять лет назад и тогда занял 13-е место. В прошедшем сезоне минчане стали серебряным призером в Беларуси. Чемпионский титул - у солигорского "Шахтера".
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В Беларуси ужесточили требования к качеству связи мобильных операторов
12 ноября профессиональный праздник у специалистов Белаэронавигации
2024 год может стать самым жарким на планете за всю историю наблюдений
Татищев: Трамп сосредоточен на том, чтобы американская промышленность заработала в полной мере
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все