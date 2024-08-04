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"Минский триатлон - 2024" завершился: кому удалось обойти многократного победителя турнира "Половинка"
В белорусской столице официально завершился седьмой по счету "Минский триатлон". Турнир международный, в этом году его участниками стали любители спорта и здорового образа жизни из Беларуси, России, Казахстана, Узбекистана, а также представители Японии, Китая и Бельгии - всего более 1200 спортсменов. Чемпионом в самой престижной категории - "Половинка" - стал россиянин Кирилл Кравченко, который в упорной борьбе обошел многократного победителя данного турнира Александра Василевича.
Программа "Минского триатлона" традиционная: велосипедный этап проходит в самом центре столицы - по двум главным проспектам, а беговая часть - по Немиге и берегу Свислочи, что стало уже визитной карточкой турнира, увеличивая тем самым туристический потенциал Беларуси.
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