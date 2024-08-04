"Минский триатлон - 2024" завершился: кому удалось обойти многократного победителя турнира "Половинка"

В белорусской столице официально завершился седьмой по счету "Минский триатлон". Турнир международный, в этом году его участниками стали любители спорта и здорового образа жизни из Беларуси, России, Казахстана, Узбекистана, а также представители Японии, Китая и Бельгии - всего более 1200 спортсменов. Чемпионом в самой престижной категории - "Половинка" - стал россиянин Кирилл Кравченко, который в упорной борьбе обошел многократного победителя данного турнира Александра Василевича.