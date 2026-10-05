Минское "Динамо" и нижегородское "Торпедо" сойдутся на льду "Минск-Арены"

5 октября на льду "Минск-Арены" состоится очередной матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором столичное "Динамо" будет принимать "Торпедо" из Нижнего Новгорода.

В турнирной таблице Западной конференции команда Сергея Брылина идет на 8-й строчке, в активе 12 баллов. Гости сейчас на третьей позиции табеля, имея на 4 пункта больше.

Примечательно, что коллективы в текущем соревновательном году уже пересекались. Почти месяц назад, 7 сентября, "автозаводцы" победили по буллитам - 4:3.

"Зубры" все еще в происках своей "игры" после масштабных изменений в составе, которые произошли минувшим летом. Однако бело-синие признались, что хочется уже побыстрее вернуться на вершину сводного протокола.

Прямую трансляцию матча "Динамо" и "Торпедо" смотрите на телеканале "Беларусь 5", стартовое вбрасывание в 19:30.