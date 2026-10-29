Минское "Динамо" лидирует по посещаемости в регулярном чемпионате КХЛ

В регулярном чемпионате КХЛ каждая команда проведет по 68 матчей. За спиной у столичного "Динамо" уже 20 поединков. "Зубры" держатся в зоне плей-офф Западной конференции, но при этом "бело-синие" все еще находятся в поиске своей игры. Белорусский клуб - 1-й по посещаемости.

На "Минск-Арене" настроение всегда особенное. Эту атмосферу создают родные "динамовцы" и преданные им фанаты.

Не первый сезон "зубры" могут похвастаться самой лучшей посещаемостью в чемпионате КХЛ. Текущее первенство - не исключение. Все поединки состоялись при аншлаге на трибунах. Вот такая она народная забава - искренне болеть за "бело-синих".

"Постоянно болеем за "Динамо", следим за всей информацией о состоянии в КХЛ, турнирной таблице, и нам это очень нравится", - поделился болельщик.

"Стараемся приходить на все домашние игры, нам очень нравится атмосфера", - отметила болельщица.

Естественно, за 18 лет выступления "столичных" в Лиге зрители стали искушенными и глубоко разбирающимися в виде спорта. Поклонники хоккея понимают, что клуб переживает трансформацию. Команда все еще ищет свою игру.

"Ищем химию между хоккеистами. Длинный сезон впереди. Главное, чтобы они к бою подошли в оптимальной форме и показали свой лучший хоккей", - отметил тренер "Динамо-Джуниверс" Эдуард Гринь.

Дмитрий Кузьмин, защитник ХК "Динамо-Минск":

"Все вещи делали правильно, но все равно: либо они забьют на одно очко больше, либо еще что-то случится. В общем, нужно не отчаиваться и продолжать работать".

Несмотря на процесс адаптации, "зубры" сохраняют место в топ-8 Западной конференции.

До первой международной ноябрьской паузы в регулярном чемпионате КХЛ столичному "Динамо" остается провести два поединка, обе встречи будут домашними.

Уже в пятницу, 30 октября, на льду "Минск-Арены" команда примет челябинский "Трактор", а на воскресенье, 1 ноября, запланирован матч против московских одноклубников.