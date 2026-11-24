"Важно продолжать работать в правильном направлении", - философскими мыслями поделился вратарь хоккейного столичного "Динамо" Зак Фукале в преддверии очередного матча в рамках регулярного сезона КХЛ.

"Зубры" вечером 24 ноября на выезде сразятся против магнитогорского "Металлурга" - лидера турнирной таблицы Восточной конференции.

Что же касается "бело-синих", то "минчане" замыкают Топ-8 протокола на Западе. Дружина Сергея Брылина сейчас проводит хорошую гостевую серию.

Зак Фукале, вратарь ХК "Динамо-Минск":

"У нас отличный коллектив, все хотят побеждать и каждый старается делать все возможное ради команды. Думаю, сейчас в раздевалке действительно очень хорошая атмосфера. Нужно продолжать в том же духе, сохранять позитивный настрой и развивать то, чего мы уже добились. Мне кажется, сейчас вся команда играет гораздо лучше, чем в начале сезона. И это здорово. Нам удается проводить несколько хороших матчей подряд, постепенно находить свою игру. Но при этом важно сохранять скромность и продолжать работать в правильном направлении. Впереди обязательно будут новые трудности, и в такие моменты нам необходимо опираться на ту стабильность, которую мы сейчас выстраиваем".

Стартовое вбрасывание в поединке "Динамо" и "Металлурга" состоится в 17:00. Прямую трансляцию из Магнитогорска покажет "Беларусь 5".

После белорусский клуб заедет в гости в Уфу к "Салавату Юлаеву". Затем "зубры" наконец-то вернутся на родную "Минск-Арену".

Практически весь ноябрь "столичные" играли на выезде, зато в декабре запланировано 9 домашних матчей.