Минское "Динамо" одержало юбилейную 500-ю победу

Минское "Динамо" достигло исторической отметки в Континентальной хоккейной лиге - теперь ровно 500 побед в активе команды.

Юбилейным стал домашний поединок против тольяттинской "Лады". В нем "зубры" не оставили никаких шансов сопернику, 5:4 - итоговый счет встречи.

И пусть это всего лишь цифра статистики, но для всех поклонников команды это годы поддержки, любимые игроки и, конечно, незабываемые матчи. А для самого клуба - показатель стабильности и умения добиваться результата даже в самых непростых ситуациях.