Минское "Динамо" примет московских одноклубников на льду "Минск-Арены"

На льду "Минск-Арены" состоится очередной матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором белорусское "Динамо" будет принимать московских одноклубников.

В текущем сезоне соперники встречались уже дважды. Оба раза за пределами основного времени успеха добивались ребята Леонида Тамбиева - 3:2 и 4:3.

Поединок будет принципиальным. В турнирной таблице Западной конференции "зубры" занимают 7-ю строчку, набрано 22 балла. "Волки" идут на 8-м месте, уступая всего один пункт.

Богдан Белкин, нападающий ХК "Динамо-Минск":

"Должна побеждать дома максимальное количество матчей. Посмотрим соперника, разберем его и будем играть против них. Команда хороша в зоне атаки, где-то в средней зоне на перехватах работает очень хорошо, так что нам надо больше атаковать их".

Прямая трансляция битвы будет доступна на телеканале "Беларусь 5", стартовое вбрасывание в 17:10.