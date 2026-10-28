Минское "Динамо" принимает "Барыс"

"Динамо" начинает новую домашнюю серию в регулярном розыгрыше КХЛ. 28 октября вечером на "Минск-Арене" "зубры" готовятся принять "Барыс".

Соперник до этого поединка потерпел 3 поражения подряд, но в турнирной таблице Востока идет на высоком пятом месте. Белорусы же как раз прервали неудачную серию из трех осечек, победив в Нижнем Новгороде "Торпедо". За "бело-синими" – 7-е место Западной конференции.

Кто заберет заветные 2 балла, узнаем из прямой трансляции на телеканале "Беларусь 5". Начало в 19:10.