Минское "Динамо" проведет матч 2-го раунда против азербайджанского "Нефтчи"
Автор:Редакция news.by
22 июля белорусских болельщиков футбола ждет интригующий вечер. Минское "Динамо" в Баку проведет первый поединок второго квалификационного раунда Лиги Конференций. Соперник - азербайджанский "Нефтчи".
Стартовый свисток встречи прозвучит в 19:00. Прямую трансляцию покажет телеканал "Беларусь 5". Ответная игра состоится 30 июля.
В стартовом раунде Лиги Конференций бело-синие справились с "Силексом" из Северной Македонии. Коллективы определили победителя лишь во втором матче по итогам серии пенальти.