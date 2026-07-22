Минское "Динамо" проведет матч 2-го раунда против азербайджанского "Нефтчи"

22 июля белорусских болельщиков футбола ждет интригующий вечер. Минское "Динамо" в Баку проведет первый поединок второго квалификационного раунда Лиги Конференций. Соперник - азербайджанский "Нефтчи".

Стартовый свисток встречи прозвучит в 19:00. Прямую трансляцию покажет телеканал "Беларусь 5". Ответная игра состоится 30 июля.

В стартовом раунде Лиги Конференций бело-синие справились с "Силексом" из Северной Македонии. Коллективы определили победителя лишь во втором матче по итогам серии пенальти.