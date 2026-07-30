Минское "Динамо" проведет второй матч против "Нефтчи" из Баку

Футболисты минского "Динамо" 30 июля проведут ответный поединок второго квалификационного раунда Лиги конференций против азербайджанского "Нефтчи".

Напомним, в первой встрече коллективов в Баку подопечные Александра Шагойко отпраздновали победу со счетом 4:2. Второй матч "бело-синие" проведут на номинально домашнем поле в Болгарии. Стартовый свисток встречи прозвучит в 20:00. Прямую трансляцию покажет телеканал "Беларусь 5".

Еще два представителя Беларуси проведут ответные игры второго раунда еврокубкового турнира. Борисовский БАТЭ в 21:15 сыграет против Швейцарского "Сьона", "МЛ Витебск" в 22:00 встретится с "Сутьеской" из Черногории.