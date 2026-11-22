Хоккейное столичное "Динамо" готово к очередной выездной серии в рамках регулярного чемпионата КХЛ. "Зубры" на выезде сразятся против "Барыса" из Астаны. Прямая трансляция на "Беларусь 5" в 14:30. Примечательно, что команды набрали равное количество очков - по 29 баллов. А далее "столичные" проследуют по маршруту Магнитогорск-Уфа. Нападающий Сэм Энас прокомментировал "Первому информационному", какие аспекты игры необходимо улучшать.

Сэм Энас, нападающий ХК "Динамо-Минск":

"Думаю, в рамках небольшой паузы мы смогли сосредоточиться на своих слабых сторонах. Работали по группам. Старались сконцентрироваться на том, чтобы улучшить реализацию. Думаю, не секрет, что "Динамо" стоит забрасывать больше. Знаете, нам даются голы нелегко. Так что надо это заслужить. А еще, мне кажется, стоит наладить взаимопонимание с ребятами на льду. Нам просто надо стараться забивать больше шайб".

Сейчас в разгаре голосование болельщиков для определения участников Матча звезд КХЛ в Минске. 22 ноября завершится первый раунд. На специальной платформе фанаты выбирают одного из "героев овертайма". Сэм Энас один из лидеров голосования. В конкурентах у американца еще один динамовец Илья Усов.