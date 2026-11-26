26 ноября минское "Динамо"в рамках регулярного чемпионата КХЛ сразится с "Салаватом Юлаевым". Матч пройдет в Уфе.

Хозяева грядущий встречи на данный момент находятся в середине турнирной таблицы Восточной конференции, до второго места их отделяют всего четыре очка.

Белорусская дружина идет восьмой на Западе, и заветные баллы крайне необходимы двум коллективам.

Кто преуспеет в этом вопросе, болельщики узнают вечером - игра начнется в 17:00. Прямую трансляцию встречи будет вести "Беларусь 5".