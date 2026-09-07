Минское "Динамо" стартует в сезоне КХЛ 7 сентября матчем против "Торпедо"

Минское "Динамо" стартует в новом сезоне КХЛ. В регулярном чемпионате белорусскому клубу предстоит провести 68 поединков - 34 битвы дома и столько же в гостях.

В межсезонье "зубры" провели два контрольных турнира: "Кубок Минска" и "Кубок мэра Москвы". Команда Сергея Брылина одержала 5 побед в 7 встречах, при этом забросив огромное количество шайб. Эксперты отметили, что "бело-синие" стали действовать даже более агрессивно, чем в предыдущие годы. Главный тренер "минчан" в эксклюзивном интервью "Первому информационному" подчеркнул, что не хотел рушить систему, которая работала. План на год - играть в активный атакующий хоккей.

Сергей Брылин, главный тренер ХК "Динамо-Минск":

"Пришел к выводу, что команда провела хороший сезон в прошлом году. Она прошла уверенно в первый раунд плей-офф. Поэтому все рушить было бы неправильно, нужно просто обратить внимание команды на какие-то моменты, которые дадут нам возможность быть конкурентоспособными в каждой игре и в течение сезона вне зависимости от состава. Если посмотреть на все линии, в каждой есть игроки, которые имеют хороший опыт выступлений на разных уровнях".

Первый поединок "зубров" в новом соревновательном году пройдет на "Минск-Арене" 7 сентября. В гости пожаловало нижегородское "Торпедо". Ожидается, что битва состоится при аншлаге на трибунах. Напомним, реализовано 9 тыс. сезонных абонементов. Стартовое вбрасывание назначено на 19:10, а перед ним пройдет предматчевое шоу. "Динамовцы" просят приходить зрителей заранее, чтобы не нарушить режим блэкаута. В ядро стадиона не будут пускать во время предматчевого шоу.