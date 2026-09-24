Минское "Динамо" сыграет против московских одноклубников в регулярном сезоне КХЛ

Минское "Динамо" готово к очередному поединку в регулярном чемпионате КХЛ. "Зубры" на выезде сразятся с московскими одноклубниками.

"Бело-синие" на данный момент занимают 7-е место в турнирной таблице Западной конференции: в активе 7 баллов после 6 встреч.

Что касается оппонента, то "волки" располагаются строчкой выше в сводном протоколе, набрав 8 очков.

Коллектив Леонида Тамбиева провел на два матча больше. Примечательно, что почти две недели назад "динамовцы" провели первую очную битву из 4-х в гладком первенстве. И тогда "москвичи" были сильнее по буллитам - 3:2.

О том, как "минчане" работали над ошибками, рассказал нападающий Станислав Галиев.

Станислав Галиев, нападающий ХК "Динамо-Минск":

"Посмотрели видео, уже готовимся к игре. Нам показали, что надо выполнять. Самое главное - это переход средней зоны, поменьше удаляться надо. Арена знакомая для меня. Надеюсь, прошлогодний результат повторится для меня. Так что, все хорошо".

Именно его шайба в 4-м матче серии 1/8 финала в овертайме на "ВТБ-Арене" позволила "зубрам" пройти дальше. Новый поединок "динамовцев" стартует уже в 19:30, прямую трансляцию смотрите на телеканале "Беларусь 5".