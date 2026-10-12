Минское "Динамо" сыграет против "Шанхайских драконов" в регулярном розыгрыше КХЛ

Сможет ли реабилитироваться ХК "Динамо" перед болельщиками после неудачного начала выездной серии в регулярном розыгрыше КХЛ?

В минувшую субботу хоккеисты минского "Динамо" крупно уступили "Локомотиву" - 1:6 - в Ярославле, а 12 октября в Санкт-Петербурге будут противостоять "Шанхайским драконам".

Соперник в турнирной таблице находится на 5-й позиции, а "зубры" - 8-е.

На этом льду команды уже встречались в конце сентября, и тогда белорусы уступили 1:2. Получится ли взять реванш, узнаете из прямой трансляции на "Беларусь 5". Стартовое вбрасывание в 19:30.